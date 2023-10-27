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«Швы разошлись сразу»: на Урале врачи отправили юного пациента в школу с открытой раной

В Челябинской области врачи отправили ребенка в школу с раной после операции

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Жительница Копейска Челябинской области пожаловалась на местных врачей, которые отправили ее ребенка в школу с хирургической раной. Об этом мать ребенка рассказала в группе «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте».

По словам женщины, 16 октября ее сына выписали из больницы после операции на предплечье, обязав делать домашние перевязки, а через неделю снять в поликлинике швы. Мать и ребенок приехали на прием в указанную дату, но снимать пациенту швы медики тогда не стали и перенесли процедуру на 25 октября.

«Приехали вчера. В 11 часов мы зашли первыми. Врача не было. Медсестра самостоятельно сняла швы, написала справку в школу и сказала мазать дорогой зеленкой, явиться к другому хирургу. В журнал приема нас естественно не занесли. Но это не беда. Доказать, что мы у вас были мы сможем. Швы разошлись сразу, ребенок видел», — написала родительница (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. ред.).

Женщина отметила, что врач, все же вернувшаяся в кабинет к концу их приема, была равнодушна и отказалась осматривать рану.

«Я позвонила по номеру полиса, написала жалобу в Минздрав. И адвокат составит жалобу в прокуратуру завтра. Вы нелюди, что ли? У вас нет своих детей? Вам за что платят зарплату? Она идет вам с наших налогов, на секундочку. Я так этого не оставлю», — пообещала россиянка.

Ранее десятимесячному ребенку в больнице ввели препарат для усыпления животных.

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