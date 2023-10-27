Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе одежды на осень и зиму

Гардероб на осень и зиму требует более тщательной проработки. О том, на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы не замерзнуть и не простудиться, разбиралась «Москва 24».

Прежде всего в холодное время года актуален принцип многослойности. В качестве первого слоя одежды стоит выбрать вещи из синтетики, из которой шьют термобелье. Этот материал не греет, но отводит влагу, что снижает риск переохладиться.

Одежда для второго слоя должна сохранить тепло и также отвести влагу. Для этих целей подойдет шерсть или синтетика в виде флиса. Можно также добавить жилет, который не создаст дополнительно объема, но поможет еще больше утеплиться. В помещении его можно легко снять и убрать в сумку.

Последним слоем в осеннее-зимнем гардеробе должна быть верхняя одежда. Наиболее популярным и универсальным вариантом является пуховик. Самыми теплыми вариантами считаются куртки и пальто на пуху, однако современные искусственные наполнители также обладают хорошей теплоизоляцией. К тому же такие вещи более легкие и тонкие. При этом пуховик должен быть немного свободным, чтобы можно было надеть под него другие вещи.

«Особое внимание стоит обратить на наличие дополнительных полезных деталей. Например, на текстильные манжеты, которые не дадут снегу проникнуть через рукава, или регулирующие резинки, позволяющие затягивать модель на поясе или снизу», — добавили в издании.

Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова до этого рассказала «Газете.Ru», что при выборе образов необходимо использовать правильную палитру цветов, которая согласуется со временем года. По ее словам, в новых коллекциях законодатели моды рекомендуют присмотреться к молочному оттенку, более теплому. Белые вещи прекрасно подчеркивают статусность их владелицы и добавляют образам нежности и воздушности, отметила она.

Ранее сообщалось, что в России предлагают ввести цифровые паспорта для одежды.