Столтенберг выступил с резким заявлением в адрес Китая

Китай стремится поддерживать нормальные отношения с Европой, одновременно оказывая содействие России, «так больше не может продолжаться». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках визита в США, его слова приводит РИА Новости.

«Все больше союзников осознают, что так не может больше продолжаться, когда Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими странами НАТО, и в то же время содействует России», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению генсека альянса, Западу уже нужно «поднимать тему» экономических последствий связей с РФ для Китая.

До этого Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай «заплатить» за якобы поддержку России в конфликте на Украине. По его словам, Си Цзиньпин пытается «создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций».

Ранее Китай выразил готовность работать вместе с РФ над новой концепцией безопасности.