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Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия на Украину

Комитет парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт своего оружия на Украину

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Shutterstock

Комитет по политике безопасности Большой палаты парламента Швейцарии хочет разрешить реэкспорт швейцарского оружия на Украину. Об этом сказано на сайте парламента Швейцарии.

Парламентарии хотят разрешить отправку оружия в ведущие боевые действия страны, если Украина воспользуется своим «законным правом на самооборону», «не нарушит права человека» и «не будет использовать это оружие против мирных жителей».

18 июня политолог Норат Аджамян заявил, что входящие в НАТО страны действительно могут привести в боевую готовность ядерное оружие. По его мнению, эта готовность растет на фоне эскалации вокруг украинского конфликта. Заявления альянса на этот счет следует воспринимать серьезно.

В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на будущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты.

Ранее Блинкен рассказал о создании структуры НАТО в Германии для помощи Киеву.

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