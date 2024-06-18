Суд арестовал журналиста Кригера по делу об экстремизме

Журналист издания Sota (признано в РФ иностранным агентом) Артем Кригер арестован по делу об участии в экстремистской организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Кригера меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа», — сообщили в суде.

Известно, что Кригеру вменяется сотрудничество с организацией ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). В издании журналиста утверждают, что Кригер не сотрудничал с этой организацией. Кригеру грозит срок от 2 до 6 лет по части 2 статьи 282.2 (участие в экстремистском сообществе).

До этого Следственный комитет задержал журналиста издания Sota Артема Кригера по подозрению в участии в экстремистской организации.

Одновременно появилось сообщение пресс-службы Басманного суда о том, что Следком просит арестовать Кригера и поместить в следственный изолятор.

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).