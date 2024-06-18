Путин прилетел в Северную Корею

Самолет Ил-96-300 президента России Владимира Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Это следует из данных портала мониторинга воздушных судов Flightradar24.

Воздушное судно село в КНДР около 2:22 по местному времени (20:22 мск).

18 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в Северную Корею подчеркивает для НАТО «глобальное значение» безопасности и необходимость партнерства с Азией.

До этого сообщалось, что аэропорт Пхеньяна встретит российскую делегацию флагами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики, а также приветственными надписями, такими как «Добро пожаловать, Путин».

Утром 18 июня Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, после визита в российский регион начнется его большая дальневосточная поездка. Вечером этого же дня президент отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день — во Вьетнам.

Ранее в Северной Корее оценили успехи России в украинском конфликте.