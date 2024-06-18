Роналду отказались назвать угрозой для сборной Чехии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не является угрозой для сборной Чехии в матче группового этапа Евро-2024, передает «РБ Спорт».

«Стоит ли бояться Роналду? Нет, он не угроза для сборной Чехии. Криштиану уже не тот, что раньше. И точно не является главной ударной силой португальцев», — сказал Петржела.

Матч состоится 18 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

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