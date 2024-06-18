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Заместителя генпрокурора Украины заподозрили в коррупции

Генпрокурора Украины вызвали в Раду из-за подозрений в коррупции его зама

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что парламент вызвал на заседание генпрокурора Украины Андрея Костина в связи с появившейся в СМИ информацией о незаконно приобретенном имуществе окружения его заместителя Дмитрия Вербицкого. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что доклад об имуществе заместителя генпрокурора Украины состоится в 12:00 мск.

По данным украинской службы радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возбудило уголовное дело в связи с информацией об имуществе Вербицкого. В НАПК эту информацию не комментировали.

До этого заместитель главы национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины Артем Сытник подал заявление об отставке из-за изменений в работе ведомства.

По данным журналистов, в закрытом чате Сытник написал подчиненным, что решение об уходе далось ему нелегко, но он считает его верным в «условиях, которые сложились».

Ранее в отношениях СБУ и ГУР минобороны Украины увидели вражду из-за борьбы за взятки.

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