В Саратове рухнул подъезд дома

В Саратове произошло обрушение трехэтажного дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов 24» со ссылкой на областную службу спасения.

Инцидент произошел в заводском районе, на улице Азина. Вечером разрушился один из подъездов здания. На ситуацию внимание экстренных служб обратили местные жители.

На кадрах с места инцидента заметно, что передняя часть здания рассыпалась. При этом крыша не обрушилась полностью.

По данным администрации, дом подлежал сносу. Его уже давно расселили, внутри никого не было, следовательно, никто не пострадал.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Тверской области женщина оказалась под завалами после того, как в ее доме обрушился потолок. Россиянка провела в разрушенном здании более двух суток, после чего к ней приехали спасатели и помогли выбраться.

У женщины диагностировали переломы обеих ног, после спасения ее направили в больницу.

Ранее в Петербурге женщину придавило тяжелой конструкцией на производстве.