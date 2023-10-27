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Стало известно, в каких сферах россияне хотят пройти дополнительное обучение

«Авито Услуги»: 11% россиян хотят пройти дополнительное обучение в сфере дизайна

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Depositphotos

Более 40% опрошенных россиян заинтересованы в прохождении дополнительного обучения в областях, которые связаны с творчеством и развитием личностных навыков. Такие результаты в ходе исследования получил сервис «Авито Услуги», с ними ознакомилась «Москва 24».

«13% россиян хотят развить свои «гибкие» навыки (soft skills), такие как организация командной работы, ведение переговоров или развитие креативного мышления, 7% хотят заниматься техникой речи. При этом каждый 4-й выбирает дизайн (11%) или творческие направления (12%)», говорится в исследовании.

При этом половина (50%) респондентов уже проходит дополнительное обучение в какой-либо области или планирует пройти.

Большинство из тех, кто проходит обучение в сфере искусства, преимущественно заинтересованы в живописи и танцах — по 49% от числа обучающихся творческим дисциплинам. Еще 40% интересуется игрой на музыкальных инструментах, 27% — вокалом, 24% — актерским мастерством. Данные направления чаще выбирали мужчины (40%), чем женщины (26%).

В ходе опроса также удалось выяснить, что 53% россиян в возрасте от 25 до 34 и от 55 до 64 лет больше всего привлекает сфера живописи и рисования. 57% опрошенных в возрастной категории от 55 до 64 лет уже занимаются танцами. Большинство людей старше 65 лет интересуются обучением на музыкальном инструменте (61%). Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет чаще всего заинтересованы в вокале, от 35 до 44 лет — в актерском мастерстве.

Результаты опроса SuperJob до этого показали, что чаще других о смене профессии задумываются переводчики – об этом заявили 43% участников исследования. На втором месте по недовольству выбранной профессией – экологи (40%).

Ранее стало известно, какие профессии наиболее востребованы в Москве в октябре.

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