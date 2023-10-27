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Школьница спаслась от пленивших ее подруг через окно

В Тынде школьница сбежала из квартиры через окно, чтобы спастись от подруг

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Амурской области подростки закрыли подругу в помещении из-за симпатии молодого человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Тынде. Школьницы заманили 14-летнюю девочку в квартиру под предлогом проведения вечеринки. Спустя некоторое время после начала мероприятия девушки заявили, что им не нравится симпатия одного из знакомых юношей к восьмикласснице.

В результате гостью запугали и закрыли в комнате. Там девушка находилась три часа, затем решила сбежать через окно. После прыжка ее госпитализировали с серьезным переломом позвоночника.

После произошедшего в отношении находившихся на вечеринке подростков возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Ранее в Кабардино-Балкарии семиклассница выпала из окна после того, как получила двойку.

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