Мужчина взорвал гранату в пекарне, когда ему отказали в бесплатной выпечке

В Череповце Вологодской области мужчина устроил взрыв в пекарне, где его отказались накормить бесплатно. Об этом сообщает портал cherinfo.ru со ссылкой на комментарий главы города.

52-летний местный житель пришел 25 октября в пекарню «Хлебница» на проспекте Луначарского. Мужчина заявил продавщицам, что у него нет денег, и попросил отдать ему выпечку бесплатно. Те отказались, и посетитель достал приготовленную страйкбольную гранату, выдернул чеку и бросил боеприпас за прилавок.

Судя по кадрам, работницы заведения не сразу поняли, что происходит. В результате взрыва одна из них получила травму кисти. Злоумышленник с места преступления скрылся, но был задержан по горячим следам.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. За хулиганство с применением оружия ему грозит до семи лет колонии.

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