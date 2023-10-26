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Россиянка попыталась ввезти в Россию товары без декларации и получила штраф 1,8 млн рублей

Женщина попыталась обмануть таможенников Внуково и получила штраф 1,8 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Тюмени попыталась провезти дорогие вещи в Россию и получила штраф в размере около двух миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел во Внуково. С собой у пассажирки, летевшей из Майами, были дорогой смартфон, наушники, видеокарта, верхняя одежда, запасные части к машине и другие товары, которые необходимо декларировать из-за их стоимости. Всего было 53 наименования.

Женщине назначили штраф в размере 922 тысячи рублей. В установленный срок она не выплатила сумму, поэтому ее оштрафовали снова. Теперь пассажирка должна выплатить 1 845 926 рублей. Какие санкции к ней применят, если она снова не выплатит деньги, не уточняется.

Ранее в Пулково у пассажирки нашли швейцарские часы за шесть миллионов рублей.

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