При проверке бизнес-клуба Club 500 в Москве нарушений выявлено не было

Сотрудники Министерства внутренних дел не выявили ни одного нарушения при проверке международного бизнес-клуба Club 500 в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Евгений Грицков, представляющий интересы заведения.

«Проверка никаких нарушений не выявила», — указал собеседник агентства.

25 октября сообщалось, что в бизнес-клубе Club 500 на Рочдельской улице правоохранительные органы проводили следственные действия, при этом сотрудникам заведения на время проверки заходить внутрь было запрещено.

Также сообщалось, что во время проверок из бизнес-клуба Club 500 изъяли документы и компьютеры. Источник из правоохранительных органов в беседе с журналистами заявлял, что накануне в полицию обратились с жалобой на мошенничество в клубе.

Ранее Life со ссылкой на Shot сообщил о массовых задержаниях в клубе. На место прибыли ФСБ и другие службы. Среди основателей Club 500 числится бизнесмен «Трансформатор» Дмитрий Портнягин.

Ранее в Приморье задержали бывшего замглавы «Нацрыбресурса» и сообщников арестовали из-за взятки.