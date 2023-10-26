Туроператоры назвали альтернативу Турции для путешествий россиян

В прошедшем летнем сезоне у россиян появилась альтернатива отдыху в Турции – ею стала Куба, заявила управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина. Стоимость двух направлений для жителей страны была примерно одинаковая, отметила она в пресс-центре НСН.

«Куба стала в летнем сезоне альтернативой Турции. В этом сезоне не было сложностей переориентироваться с Турции на Кубу, потому что чек был примерно одинаковый», — отметила она, добавив, впрочем, что за исключением ценовой политики сравнивать эти страны некорректно.

Для отдыха на Кубе нет проблем с инфраструктурой, хотя среди туристов и распространены такие мнения, считает гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов. По его словам, там представлено достаточно много хороших отелей известных мировых брендов.

«Говорить о том, что на Кубе что-то с инфраструктурой… Внутри страны да, но касательно отельной инфраструктуры там все замечательно», — добавил он.

Напомним, самым популярным направлением у россиян для путешествий предстоящей зимой стал Таиланд. Также российские туристы активно приобретали туры в ОАЭ и Египет.

Ранее сообщалось, что Россия подпишет с Кубой программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на семь лет.