Врачи достали из уха пациентки паука, вызывавшего головные боли

Жительница Тайваня обратилась в клинику с жалобами на головные боли и «ненормальные» звуки и узнала, что в ее ухо заполз паук, пишет NBC News.

Как рассказала 64-летняя женщина, она не могла спать четыре дня из-за головных болей и странных звуков в ухе, похожих на шорохи. После этого домохозяйка пошла в клинику и после обследования узнала причину симптомов.

Оказалось, в ухо женщины залез паук. Скорее всего, это произошло, когда она спала. После того как членистоногое было извлечено из уха, состояние пациентки пришло в норму.

«При осмотре был замечен небольшой паук, перемещающийся по наружному слуховому проходу левого уха», — говорится в заявлении больницы.

Джерри Ровнер, заслуженный профессор биологии Университета Огайо, комментируя случай, объяснил, что вероятная причина, по которой паук заполз в ухо женщины, заключалась в том, что он искал безопасное укрытие, чтобы защититься от хищников.

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