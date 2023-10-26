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Врачи достали из уха пациентки паука, вызывавшего головные боли

NBC News: на Тайване врачи удалили из уха пациентки паука

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NEJM/X

Жительница Тайваня обратилась в клинику с жалобами на головные боли и «ненормальные» звуки и узнала, что в ее ухо заполз паук, пишет NBC News.

Как рассказала 64-летняя женщина, она не могла спать четыре дня из-за головных болей и странных звуков в ухе, похожих на шорохи. После этого домохозяйка пошла в клинику и после обследования узнала причину симптомов.

Оказалось, в ухо женщины залез паук. Скорее всего, это произошло, когда она спала. После того как членистоногое было извлечено из уха, состояние пациентки пришло в норму.

«При осмотре был замечен небольшой паук, перемещающийся по наружному слуховому проходу левого уха», — говорится в заявлении больницы.

Джерри Ровнер, заслуженный профессор биологии Университета Огайо, комментируя случай, объяснил, что вероятная причина, по которой паук заполз в ухо женщины, заключалась в том, что он искал безопасное укрытие, чтобы защититься от хищников.

Ранее жителей Австралии предупредили о нашествии ядовитых воронковых пауков.

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