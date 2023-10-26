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Стало известно, сколько россиян поддерживают канонизацию Суворова

Tsargrad.tv подсчитал, что 96% опрошенных россиян за канонизацию Суворова

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Алексей Варфоломеев/РИА Новости

Во всероссийском опросе в поддержку канонизации генералиссимуса Александра Суворова (1729–1800 гг.), который запустил Tsargrad.tv, приняли участие 5 млн 200 тыс. человек. По данным издания, на сегодняшний день 96% высказались за признание великого полководца святым.

В августе 2023 года Священный синод Русской Православной Церкви (РПЦ) по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла постановил передать в Синодальную комиссию вопрос о канонизации Суворова.

«Вопрос канонизации Суворова для нас не праздный. Помощь непобедимого полководца русскому воинству сегодня очень нужна», — подчеркивают организаторы опроса.

Сбор голосов продолжается.

В октябре патриарх Кирилл призвал поддержать Украинскую православную церковь (УПЦ) в связи с ее возможным запретом. По его словам, УПЦ лишена эффективной юридической защиты.

Ранее глава РПЦ высказался о молодежи, мечтающей «свалить из Рашки».

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