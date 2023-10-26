На Урале мужчина пытал сожительницу, поджигая ее и прибивая ступни к доске гвоздями

В Свердловской области мужчина прибил гвоздями ступни женщины и поджег ее, а потом попросил отвезти его в другой город. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

32-летний житель Екатеринбурга решил отомстить 41-летней подруге после того, как она ушла от него. Пара регулярно ссорилась, и в какой-то момент женщина переехала к матери.

25 октября мужчина заметил бывшую сожительницу на улице и предложил ей переговорить в укромном месте. Он отвел пострадавшую в гараж, где напал на нее и начал избивать. Женщина отбивалась от злоумышленника ногами, но мучитель нашел способ обезвредить потерпевшую. Он взял молоток и гвозди и прибил ступни жертвы к доске. Затем он успокоился, вынул гвозди и потребовал, чтобы пострадавшая отвезла его в Асбест, расположенный примерно в 80 км от Екатеринбурга. Та ответила отказом, который вызвал новый приступ ярости у мужчины.

Россиянин облил женщину бензином и поджег, однако почти сразу потушил. Испуганная женщина села за руль и направилась к выезду из города, однако при первой возможности спровоцировала ДТП. Столкновение с другой машиной спасло ей жизнь, тем не менее врачи нашли ее в тяжелом состоянии и диагностировали у пациентки ожог верхних конечностей, ягодичных областей, верхних дыхательных путей, шеи и лица общей площадью 15-20%.

Мужчина успел скрыться в лесу, но позже был задержан.

Ранее россиянин похитил бывшую жену и удерживал ее в своем доме, регулярно избивая.

До этого мужчина истязал беременную подругу и угрожал ей расправой, записывая все на камеру.