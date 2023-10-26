Мальчик попал в больницу с оторванными пальцами после того, как нашел у отца гранату

В Краснодарском крае ребенку оторвало два пальца после того, как он взял в руки гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в Славянске-на-Кубани. Мальчик искал медицинское средство в тумбочке отца и заметил гранату. Так как ребенок был уверен в том, что это муляж, он забрал вещь. В огороде младший член семьи снял чеку с кольцом, после чего произошел взрыв.

Выяснилось, что более двадцати лет назад гранату главе семьи привез старший брат, который вернулся из горячей точки. Все это время сувенир находился в тумбочке.

Мальчика госпитализировали с травмой. Родитель получил условный срок и штраф.

Ранее в Хабаровском крае подростку оторвало пальцы взорвавшимся запалом от гранаты.