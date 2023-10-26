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В Госдуме оценили идею отправлять россиян из вытрезвителя на СВО

Депутат Хинштейн выступил против отправки россиян из вытрезвителя на СВО

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн выступил против идеи председателя Курганской областной думы, члена «Единой России» Дмитрия Фролова отправлять пациентов медвытрезвителей в зону проведения спецоперации для избавления «от плохих привычек». Об этом он сказал Daily Storm.

По мнению Хинштейна, такая мера будет неправильной.

«Доставление в вытрезвитель не является наказанием. Это вопрос здоровья человека, а не ограничения его прав. О принудительной отправке таких людей на службу в армию не может быть и речи. Только по их добровольному желанию», — подчеркнул он.

Фролов высказал данную идею 24 октября в ходе обсуждения работы региональных вытрезвителей. По его мнению, плохие привычки у граждан часто появляются «от безделья», поэтому, если отправить пациентов в зону СВО, у них не будет времени «слоняться, скитаться, лежать на теплотрассе».

Накануне глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак доложил президенту России Владимиру Путину об итогах работы группы по вопросам СВО, а также представил новые предложения по поддержке участников спецоперации. Среди них — предоставлять право членам семей участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства и сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время.

Ранее в Госдуме предложили запретить увольнять россиян за редкие прогулы.

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