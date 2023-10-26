Каждый десятый россиянин хотел бы перезимовать в теплых странах

Провести зимний период в теплых странах запланировали 7% россиян. При этом большинство планируют уехать перед Новым годом и вернуться в марте. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в исследовании, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Хотели бы провести зиму там, где ее не бывает, 11% опрошенных. Из них каждый пятый уже делал это, но в этом году не позволяют обстоятельства.

17% не готовы ехать в чужую страну ради смены климата. 12% от «зимовки» в южных странах останавливает необходимость оставить в России родственников, нестабильное финансовое положение и наличие детей-школьников, которым придется приостановить учебу и переоформиться на домашнее обучение.

16% не обладают достаточными знаниями английского или другого нужного для общения за границей иностранного языка. 9% боятся за время зимовки попасть в сложную ситуацию, столкнуться с ограблением или болезнями и не получить поддержки в чужой стране из-за незнания законов, привычек, бытового уклада.

Самые популярные направления для зимовки — азиатские. Таиланд и Индонезия (Бали). В них планируют провести самые холодные месяцы российского года почти половина из тех, кто решил уехать в тепло. Также каждый шестой участник исследования благоприятной для «зимней эмиграции» страной назвал Шри Ланку, в том числе и потому, что страна сделала бесплатными визы до конца марта следующего года. Растет и популярность Вьетнама на фоне сообщений о возвращении прямых рейсов из России. Чуть менее популярны страны Африки и Индия. На них пришлось 8% ответов от тех, кто не любит русскую зиму.

Уезжать планируют в основном фрилансеры и «удаленщики», абсолютное большинство планируют продолжить работу в России. 31% представляют ИТ-отрасль. 19% — журналисты и рекламщики, 9% занимаются блогерством и созданием контента.

Около 3% в зимовке работать не планируют, а занимаются дауншифтингом и живут на накопленные деньги. При этом менее 1% опрошенных планируют уволиться специально для того, чтобы покинуть Россию на зиму.

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