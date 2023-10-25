В России появился сервис для организации спортивных соревнований

Портал «Чемпионат» создал сервис «Чемп.Турниры» для спортивных болельщиков, который поможет в организации соревнований. Об этом сообщает пресс-служба портала.

Сервис поможет пользователям организовывать соревнования по различным видам спорта — для своих друзей, коллег, спортивного сообщества. Также можно будет вести статистику своего турнира, проводить жеребьевки, отслеживать турнирные сетки, календари и комбинировать этапы соревнований как для одиночных видов спорта, так и для командных. При этом статистика всех участников будет храниться в единой базе.

Кроме того, на сервисе реализована возможность самостоятельного внесения результатов участниками турниров и их подтверждения организаторами. Уже сейчас можно создавать турниры по EA FC, NBA 2K24, NHL24, UFC, большому теннису, футболу и настольному теннису. В ближайший год планируется покрыть все самые популярные виды спорта.

Управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков отметил, что портал продолжает развивать линейку своих сервисов, которые помогают пользователям глубже погружаться в мир спорта.

«Мы хотим не просто помогать узнавать о соревнованиях и посещать их, но и организовывать. В первую очередь, «Чемп.Турниры» — это продукт для каждого любителя спорта, который проводит или хочет провести свои соревнования», — добавил он.

В свою очередь, руководитель продукта «Чемп.Турниры» Олег Николаев что сервис был запущен на стадии открытого бета-тестирования, чтобы быстрее получить обратную связь от пользователей.

«Уже сегодня любой желающий может принять участие в турнирах по EA FС 24 и большому теннису, а также создать и провести собственный турнир», — рассказал он.

Отмечается, что всероссийский турнир для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты» стал одним из первых партнеров сервиса. Об этом рассказал директор турнира Антон Стременовский.

«Очень рад, что нам дали возможность стать одними из первых пользователей. Думаю, что данный сервис сделает наш турнир «Игра твоей мечты» еще интереснее для участников, а также позволит им быстрее получать всю необходимую информацию о соревнованиях», — отметил он.