Ученые обнаружили фактор, повышающий риск развития деменции в три раза

Ученые из Института мозга Ратгерского университета в США выяснили, что у людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) в три раза чаще развивается деменция. Об этом сообщает Health.

В рамках исследования ученые наблюдали более, чем за 109 тысячами людей. В результате выяснилось, что у взрослых людей, страдающих от СДВГ, в три раза чаще развивается деменция.

По словам соавтора исследования Мишель Шнайдер Бири, склонность к развитию деменции может быть связана с образом жизни людей с СДВГ — они импульсивны и испытывают сложности с концентрацией. Также недуги могут быть связаны на генетическом уровне, но ни то, ни другое на текущий момент не доказано.

«У них могут быть плохие пищевые привычки, недостаток спорта, ожирение и перенапряжение — все это повышает риск развития деменции», — пояснила Бири.

Ранее ученые выяснили, что лечение психических расстройств снижает риск появления деменции.