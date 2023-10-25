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На автомобиле российского военкома нарисовали крест и написали «груз 200»

Mash: в Башкирии на автомобиле военкома нарисовали крест и написали «груз 200»

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Башкирии на автомобиле сотрудника военкомата нарисовали крест и написали «груз 200». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 октября. Врио главы отделения подготовки и призыва на военную службу военкомата в Стерлитамаке обнаружил на своем автомобиле послание, оставленное неизвестными вандалами.

После этого военком поехал отмывать послание неизвестных, а за поиски вандалов взялась полиция. Однако результатов это на текущий момент не принесло — во дворе, где стоял автомобиль, нет камер, а из местных жителей хулиганов никто не видел.

По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов начали проверять видеозаписи с камер в соседних дворах. Полицейские планируют вычислить вандалов, а затем и заказчиков преступления.

Ранее в Москве задержали вандалов, нарисовавших пентаграммы со свиными головами у двери военкора.

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