На автомобиле российского военкома нарисовали крест и написали «груз 200»

В Башкирии на автомобиле сотрудника военкомата нарисовали крест и написали «груз 200». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 октября. Врио главы отделения подготовки и призыва на военную службу военкомата в Стерлитамаке обнаружил на своем автомобиле послание, оставленное неизвестными вандалами.

После этого военком поехал отмывать послание неизвестных, а за поиски вандалов взялась полиция. Однако результатов это на текущий момент не принесло — во дворе, где стоял автомобиль, нет камер, а из местных жителей хулиганов никто не видел.

По данным Mash, сотрудники правоохранительных органов начали проверять видеозаписи с камер в соседних дворах. Полицейские планируют вычислить вандалов, а затем и заказчиков преступления.

Ранее в Москве задержали вандалов, нарисовавших пентаграммы со свиными головами у двери военкора.