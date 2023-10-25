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Жена рэпера ST на последних месяцах беременности пришла на ночную вечеринку

Рэпер ST с беременной женой пришел на церемонию Fashion people awards

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В церемонии вручения премии Fashion people awards приняли участие рэпер ST (Александр Степанов) со своей супругой – моделью и блогером Ассоль Васильевой, которая сейчас находится на последних месяцах беременности. Они получили награду как самая стильная пара года. Несмотря на свое положение, девушка пришла на ночную вечеринку на 8-сантиметровых каблуках и не показала ни намека на усталость, сообщает mk.ru.

Вручая премию победителям номинации «Самая стильная пара», ведущие назвали ST и Ассоль «чертовки привлекательными и гармоничными». Когда пара вышла на сцену, гости увидели большой живот беременной девушки.

Получая награду, Ассоль похвалила мужа, заявив, что ей очень с ним повезло.

«Нам очень приятно быть Fashion-парой года. Хотя если честно, Саш, с тобой я готова получать любую награду: и анти-fashion, и все что угодно. Лишь бы с тобой», – сказала она.

В семье уже есть один ребенок – в марте дочери Александра и Ассоль по имени Эстель исполнилось три года. Недавно стало известно, что пара вновь ждет девочку.

Напомним, Ассоль Васильева рассказывала, что супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова «наколдовала» звездной семье четверых детей.

Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова планирует родить двоих детей от нового мужа.

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