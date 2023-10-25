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В России придумали фестиваль на замену Хеллоуину

Общественник Ветров предложил вместо Хеллоуина отмечать фестиваль урожая

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Shutterstock

В России нужно заменить праздник Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Такое предложение он направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

Хеллоуин в последние годы набирает у молодежи популярность, отметил Ветров. По его мнению, это связано с увлечением западным кинематографом, поп-культурой и тем, что в празднике люди видят некий «манящий флер таинственности». При этом общественник убежден, что подобные праздники наносят вред морально-нравственному воспитанию молодых людей.

Ветров призвал заменить Хеллоуин на традиционный фестиваль урожая. По его мнению, учащиеся во время праздника могли бы приносить в школу выращенные летом на приусадебных участках овощи и фрукты, угощать друг друга домашними заготовками, проводить соревнования на самую большую тыкву, арбуз, кабачок или патиссон.

Напомним, в одной из школ Ижевска планируется провести похожий праздник — вместо Хеллоуина здесь отметят Тыквенный Спас. В этот день в школу учащиеся придут в оранжевой, черной и красной цветовой гамме.

Специалисты ранее рассказали, почему символом Хеллоуина стала тыква и как сделать из нее поделки к празднику, подробности — в материале «Газеты.Ru».

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