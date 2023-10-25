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Пассажиры несколько часов не могут вылететь из аэропорта Челябинска из-за снегопада

В аэропорту Челябинска задержали более 10 рейсов из-за снегопада

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Shutterstock

В Челябинске пассажиры не смогли своевременно вылететь из аэропорта из-за метели. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На данный момент задержано восемь рейсов. Еще шесть самолетов, следовавших в Челябинск, не смогли сесть в аэропорту. Часть рейсов перенаправили в другие пункты. Например, самолет из Петербурга приземлится в Екатеринбурге.

Причиной стала метель, с последствиями которой работники аэропорта боролись длительное время. Они не успевали убрать снег со взлетно-посадочной полосы.

Из-за задержки многие пассажиры были вынуждены ждать в аэропорту по несколько часов. Сотрудники обеспечили людей водой и горячим питанием.

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в Перми самолет с пассажирами выкатился с полосы.

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