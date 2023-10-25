Пассажиры несколько часов не могут вылететь из аэропорта Челябинска из-за снегопада

В Челябинске пассажиры не смогли своевременно вылететь из аэропорта из-за метели. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На данный момент задержано восемь рейсов. Еще шесть самолетов, следовавших в Челябинск, не смогли сесть в аэропорту. Часть рейсов перенаправили в другие пункты. Например, самолет из Петербурга приземлится в Екатеринбурге.

Причиной стала метель, с последствиями которой работники аэропорта боролись длительное время. Они не успевали убрать снег со взлетно-посадочной полосы.

Из-за задержки многие пассажиры были вынуждены ждать в аэропорту по несколько часов. Сотрудники обеспечили людей водой и горячим питанием.

Как сообщается в официальном Telegram-канале организации, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее в Перми самолет с пассажирами выкатился с полосы.