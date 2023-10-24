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Мужчина тайно прервал беременность подруги против ее воли

South China Morning Post: в Китае мужчина тайно прервал беременность подруги

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В Китае мужчина не захотел становиться отцом и подсыпал в напиток возлюбленной препарат для прерывания беременности. Об этом сообщает South China Morning Post.

Житель Китая имел романтическую связь с 34-летней женщиной, в один из дней возлюбленная призналась ему, что беременна, но тот заявил, что не хочет жениться на ней и становиться отцом. Китаец пытался убедить подругу сделать аборт, но она была непреклонна решив родить ребенка вопреки сопротивлению сожителя.

Тогда мужчина решился на преступление — он тайно подсыпал беременной в напиток препарат для прерывания беременности, спустя несколько дней женщина почувствовала себя плохо.

«У меня было сильное кровотечение, и я не могла пошевелиться», — рассказала китаянка.

Женщина потеряла ребенка, ее возлюбленный признался, что подсыпал ей таблетки в воду. Сначала китаянка простила мужчину, который раскаялся и сделал ей предложение, но позднее решила наказать его и обратилась с заявлением в полицию.

Ранее женщина решила развестись с мужем через несколько дней после свадьбы из-за его шутки.

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