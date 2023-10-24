В спальном районе Красноярска заметили медведицу с медвежонком

Двух медведей заметили жители Октябрьского и Железнодорожного районов Красноярска, хищники бродили по улицам поздно вечером. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД 24».

Сообщения в полицию поступили сразу от двух очевидцев из разных районов Красноярска. Медведицу и медвежонка сначала заметили на улице Калинина в районе остановки «Тарная база» и недалеко от дома 10 «в» на улице Крупской.

Хищники прогуливались вдоль припаркованных автомобилей и изрядно напугали местных жителей. По сообщению kp.ru за последние сутки в полицию поступило не менее 14 обращений о появлении медведей. Хищники попали в объективы камер на железнодорожных путях, позже их видели на улицах Копылова и Борисова.

Городские власти ввели режим угрозы возникновения ЧС, улицы Красноярска будут патрулировать специалисты охотнадзора.

Ранее в Якутии крупный медведь-шатун появился на свалке.