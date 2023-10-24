В Курской области при атаке украинского дрона пострадал строитель

Дрон-камикадзе, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), атаковал территорию Курской области. Под удар попали местные строители, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Как указано в материале, инцидент произошел 24 октября примерно в 13:00 (совпадает с мск) в районе села Попово-Лежачи. Во время атаки рабочие занимались восстановлением одного из домов, который был поврежден при обстреле со стороны украинских военных.

В результате удара беспилотника пострадал один мужчина — он получил осколочное ранение. Строителя доставили в районный госпиталь, однако подробности о его состоянии в настоящее время не уточняются.

Днем в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские солдаты обстреляли село Новая Таволжанка. Глава региона отметил, что во время атаки никто не пострадал.

Тем не менее, по его словам, осколки снарядов повредили один из частных жилых домов. У здания оказались выбиты окна, а также посечены фасады и кровля.

До этого в Ростове-на-Дону сработала система противовоздушной обороны. Согласно заявлению губернатора города Василия Голубева, средства защиты уничтожили воздушную цель за пределами региона.

Ранее в РФ разработали специальное ружье, способное подавить до 90% имеющихся у ВСУ беспилотников.