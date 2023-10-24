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В Кремле сообщили о будущей встрече Путина с религиозными лидерами России

У Путина состоится встреча с руководителями основных религиозных конфессий РФ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на текущей неделе будет проводить совещание с членами правительства и встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Известно, что в среду, 25 октября, российский глава государства в дистанционном формате заслушает ряд докладов о подготовке к зиме. В планах выступления министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, министра энергетики Николая Шульгинова, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и других.

«В этот же день глава государства встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий России», — подчеркнули в Кремле.

Подробности встречи с религиозными лидерами страны пока не приводятся.

До этого Путин провел встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Во время встречи Путин и Любимова обсудили развитие культурной среды в новых регионах Российской Федерации.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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