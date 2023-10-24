В январе-сентябре 2023 года россияне съездили в Грузию 1,14 млн раз

За январь-сентябрь текущего года россияне совершили 1,14 миллиона поездок в Грузию. Такие цифры приводит ТАСС со ссылкой на грузинскую Национальную администрацию туризма (НАТ).

Согласно данным организации, за три квартала 2023 года российские путешественники навестили Грузию 1,14 млн раз — это на 47,3% превышает показатели того же периода прошлого года.

В материале указывается, что путешественники из РФ лидируют по иностранному туристическому потоку в республику. Она также очень популярна у граждан Турции, которые нанесли визит в страну 1,08 млн раз, и у подданных Армении (736 тыс. поездок за указанный период).

В августе число российских туристов, посещающих Европу, упало по сравнению с доковидными временами на 90%. Об этом, ссылаясь на постпредство РФ при Европейском Союзе и Ассоциацию туроператоров России, писала газета «Известия».

До этого Путин заявил о «взрывном» росте внутреннего туризма в Россию.

Ранее россиянам объяснили, как при поездке в Европу не лишиться авто и личных вещей.