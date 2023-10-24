Женщина притворялась больной раком ради пожертвований

Американка делала вид, что у нее рак, чтобы собрать пожертвования и заполучить внимание семьи, пишет Independent.

20-летняя Мэдисон Руссо из Айовы сообщила в своих соцсетях, что у нее рак поджелудочной железы, лейкемия и опухоль на позвоночнике. В публикации американка рассказала, что лечение стоит слишком дорого, и у нее нет денег, чтобы она могла сводить концы с концами, попросив финансовой помощи.

На просьбу Мэдисон откликнулись 400 человек, пожертвовавшие ей разные суммы. Однако вскоре люди начали подозревать, что женщина их обманывает. Первыми неладное заподозрили медицинские работники из числа подписчиков Руссо, заметившие, что информация о диагнозах американки «не складывается».

После обращения в полицию офицеры получили медицинскую книжку Мэдисон и обнаружили, что в ней нет ни слова о ее якобы опасных диагнозах.

Под давлением улик Руссо призналась в обмане. Женщина объяснила, что сделала это не ради денег, а чтобы привлечь к себе внимание семьи и воссоединить ее. Суд приговорил американку к 10 годам заключения условно. Кроме того, ей необходимо вернуть $39 тысяч пожертвований, заплатить штраф в размере $1370 и провести 100 часов на общественных работах.

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