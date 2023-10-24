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Россиянка потратила 23 года на поиски мужа и заплатила брачному агентству 12 млн рублей

Женщина потратила 12 млн рублей, пытаясь найти мужа с помощью брачного агентства

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Depositphotos

Жительница Москвы отдала брачному агентству почти 12 млн рублей в безуспешных попытках найти мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

52-летняя москвичка пришла в отдел внутренних дел в октябре и оставила заявление по факту мошенничества. В нем женщина описала свои взаимоотношения с брачным агентством «Вместе и навсегда», в которое она обратилась еще в 2000 году.

По имеющимся данным, организация пообещала найти ей мужа и запросила несколько миллионов рублей. Пострадавшая отдала деньги, но свидания с подобранным кандидатом так и не случилось. При этом в договоре, заключенном перед началом сотрудничества, клиентка согласилась не высказывать претензии в случае неудачи.

В 2022 году женщина, так и не устроившая личную жизнь, согласилась на новое предложение от агентства. За 2,9 млн рублей ей пообещали организовать знакомство с еще одним мужчиной, которое вновь не состоялось, а в декабре один из сотрудников фирмы взял у клиентки взаймы 3,5 млн и пропал, не смотря на данную ей расписку.

Полиция проводит проверку.

Ранее пенсионерка из Хабаровска хотела отправить сына на свидание в театр и отдала деньги мошенникам.

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