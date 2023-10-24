В Кремле ответили насчет новостей о здоровье Владимира Путина

Новости о том, что у президента России Владимира Путина на выходных были проблемы с сердцем, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

О якобы проблемах президента со здоровьем сообщили несколько зарубежных СМИ со ссылкой на источники в Telegram-каналах.

«С ним все хорошо, это очередная утка», — заключил Песков.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров дал интервью на фоне слухов о своей болезни. Он отверг информацию о проблемах со здоровьем и заявил, что распространяют такую информацию люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии», а российские ресурсы распространяют их «как агенты».

По словам главы республики, тех, кто стоит за распространением подобных слухов, ждет тяжелая участь.

Журналист Павел Зарубин также попросил Кадырова раскрыть некоторые детали переговоров с президентом Владимиром Путиным, которые прошли 28 сентября.

«У нас с президентом был долгий разговор, очень душевный. Как всегда, поддержал меня во всем. И я рад, что я пехотинец Верховного главнокомандующего», — рассказал Кадыров.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».