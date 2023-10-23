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В Пакистане запретили проводить военные трибуналы над оппозиционерами

Dawn: Верховный суд Пакистана запретил судить оппозиционеров на военном трибунале

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Fareed Khan/AP

Коллегия Верховного суда Пакистана постановила признать неконституционным рассмотрение военными трибуналами дел оппозиционных активистов, которые участвовали в выступлениях против правительства 9 мая. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

По данным издания, ВС Пакистана вынес постановление, согласно которому процессы над задержанными оппозиционерами из партии «Движение за справедливость» можно проводить только в гражданских судах. Кроме того, коллегия заявила, что раздел закона об армии, по которому военные трибуналы могут судить гражданских за порчу имущества и военных объектов, не соответствует пакистанской конституции.

По мнению министра информации временного правительства Пакистана Айтзаза Ахсана, решение Верховного суда поможет укрепить судебную систему страны, а также демократию и конституцию.

После протестов 9 мая были арестованы 102 сторонника оппозиционной партии. Их обвиняют в атаках на здание Генштаба Вооруженных сил Пакистана в Равалпинди, базу ВВС «Мианвали», офис межведомственной разведки в Фейсалабаде и резиденцию командира армейского корпуса в Лахоре.

Ранее стало известно, что бывший премьер Пакистана Наваз Шариф намерен вернуться в страну после политического изгнания.

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