Россиянина арестовали за попытку изнасилования 18-летней пермячки и угрозы расправой

В Перми суд арестовал обвиняемого в попытке изнасилования 18-летней студентки и угрозах расправой мужчину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уроженцу Свердловской области 1978 года рождения предъявили обвинения в покушении на действия сексуального характера, соединенные с угрозой расправой, в отношении пермской студентки. После этого суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, мужчина напал на 18-летнюю девушку возле дома на проспекте Декабристов 15 октября. Он попытался изнасиловать студентку, но преступление не было доведено до конца из-за вмешательства случайного свидетеля.

До этого стало известно, что обвиняемый был судим за пятичасовое изнасилование 22-летней екатеринбурженки в каршеринговом автомобиле. После этого мужчина сбежал из-под домашнего ареста.

Ранее студентка, которую попытались изнасиловать, рассказала о произошедшем.