Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянина арестовали за попытку изнасилования 18-летней пермячки и угрозы расправой

В Перми арестовали мужчину, попытавшегося изнасиловать 18-летнюю студентку

close
100%
СК РФ по Пермскому краю

В Перми суд арестовал обвиняемого в попытке изнасилования 18-летней студентки и угрозах расправой мужчину. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Уроженцу Свердловской области 1978 года рождения предъявили обвинения в покушении на действия сексуального характера, соединенные с угрозой расправой, в отношении пермской студентки. После этого суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, мужчина напал на 18-летнюю девушку возле дома на проспекте Декабристов 15 октября. Он попытался изнасиловать студентку, но преступление не было доведено до конца из-за вмешательства случайного свидетеля.

До этого стало известно, что обвиняемый был судим за пятичасовое изнасилование 22-летней екатеринбурженки в каршеринговом автомобиле. После этого мужчина сбежал из-под домашнего ареста.

Ранее студентка, которую попытались изнасиловать, рассказала о произошедшем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий