В Московской области с начала года 418 человек получили звание «Почетный донор России»

С начала 2023 года 418 жителей Московской области получили звание «Почетный донор России», сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Московской области развито донорское движение. Благодаря этому, нам удается ежегодно увеличивать количество заготавливаемой крови и ее компонентов. Так, если в 2018 году в учреждениях Службы крови Московской области было выполнено 95 тысяч донаций, в 2022-м - уже 116 тысяч. Большинство доноров в регионе сдают кровь на безвозмездной основе, к тому же, многие из тех, кто выполнил донацию, возвращаются к нам снова. Всего в Подмосковье проживает почти 40 тыс. Почетных доноров», — рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией и другими травмами и заболеваниями. Отрадно, что в Московской области живут люди, готовые помочь нуждающимся и делающие это регулярно.

Напомним, что звания «Почетный донор» удостаиваются сдавшие цельную кровь более 40 раз или плазму крови более 60 раз.