Хозяйкам рассказали, как выбрать долговечный кухонный нож

Выбирая кухонный нож, важно обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев. Углеродистая сталь, по его словам, имеет хороший рез, долго держит заточку, но может придавать еде неприятный привкус, а также покрываться ржавчиной во влажной среде.

«Ножи из нержавеющей стали — бюджетное и функциональное решение, так как они долго сохраняют остроту, при этом не требуют особого ухода из-за добавок хрома в составе металла. Ножи из титана по эффективности близки к керамическим, но режут на порядок хуже: специалисты отмечают особенность их режущей кромки скорее «давить», чем резать продукт», — продолжил Васильев.

Также, по его словам, стоит смотреть на показатели твердости метала по методу Роквела. Чем мягче материал, из которого сделан нож, чем проще его точить в домашних условиях. К примеру, европейские ножи имеют твердость 54-57 единиц, а японские — 60-67, указал эксперт.

До этого Васильев рассказал, почему в ванную обязательно нужно устанавливать вытяжку. Система принудительной вентиляции, по его словам, спасет ванную комнату от плесени и запаха гнили. Мощность вентилятора должна быть в диапазоне от 7 до 20 Вт, отметил специалист.

Ранее эксперт назвал эффективный материал для утепления пластиковых окон.