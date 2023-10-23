Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хозяйкам рассказали, как выбрать долговечный кухонный нож

Строительный эксперт Васильев: при выборе ножа важно смотреть на материал

close
100%
Freepik.com

Выбирая кухонный нож, важно обращать внимание на материал, из которого он изготовлен. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал строительный эксперт Федор Васильев. Углеродистая сталь, по его словам, имеет хороший рез, долго держит заточку, но может придавать еде неприятный привкус, а также покрываться ржавчиной во влажной среде.

«Ножи из нержавеющей стали — бюджетное и функциональное решение, так как они долго сохраняют остроту, при этом не требуют особого ухода из-за добавок хрома в составе металла. Ножи из титана по эффективности близки к керамическим, но режут на порядок хуже: специалисты отмечают особенность их режущей кромки скорее «давить», чем резать продукт», — продолжил Васильев.

Также, по его словам, стоит смотреть на показатели твердости метала по методу Роквела. Чем мягче материал, из которого сделан нож, чем проще его точить в домашних условиях. К примеру, европейские ножи имеют твердость 54-57 единиц, а японские — 60-67, указал эксперт.

До этого Васильев рассказал, почему в ванную обязательно нужно устанавливать вытяжку. Система принудительной вентиляции, по его словам, спасет ванную комнату от плесени и запаха гнили. Мощность вентилятора должна быть в диапазоне от 7 до 20 Вт, отметил специалист.

Ранее эксперт назвал эффективный материал для утепления пластиковых окон.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий