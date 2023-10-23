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В российской гимназии выявили несколько случаев менингита

В Петербурге выявили несколько случаев менингита среди учащихся гимназии

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Shutterstock

В одной из гимназий Петербурга выявили несколько случаев заболевания учащихся менингитом. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, двое учащихся одной из петербургских гимназий заболели менингитом на прошлой неделе. Позже заболел еще один ребенок из параллельного класса — 23 октября класс закрыли на карантин.

После произошедшего специалисты из Роспотребнадзора осмотрели учащихся учреждения и не выявили у них признаков заболевания, передает телеканал. Для предотвращения дальнейшего распространения болезни руководство гимназии приняло все необходимые меры.

«Школа закрываться на карантин не будет, не такое большое количество заболевших детей. Родители могут сами написать заявление, чтобы их дети не ходили и обучались на дистанционке», — сообщили в гимназии, передает 78.

Ранее россиянам перечислили первые признаки опасного менингита.

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