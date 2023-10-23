Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американское издание рассказало, кто взорвал Дарью Дугину

WP: СБУ организовывала подрыв авто журналистки Дугиной в сотрудничестве с ЦРУ

close
100%
YouTube

Российскую журналистку Дарью Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ), пишет американская газета The Washington Post.

Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Отмечается, что к этой и другим операциям СБУ в тесном сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США готовилась почти 10 лет, с момента присоединения Крыма к России. Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве, но «склонность Украины к смертоносным операциям» осложнила сотрудничество двух стран.

«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», — поделился один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ.

До этого телеканал RT сообщал, что журналисту Антону Красовскому неизвестные повесили на ручку двери квартиры пакет с двумя коробками и фото Дарьи Дугиной.

Ранее бывший полицейский признал вину в помощи организаторам теракта против Дугиной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий