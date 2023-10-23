Американское издание рассказало, кто взорвал Дарью Дугину

Российскую журналистку Дарью Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ), пишет американская газета The Washington Post.

Согласно информации издания, компоненты взрывного устройства провезли в захламленной машине женщина и ее 12-летняя дочь, спрятав их в клетке для кошки. Четыре недели спустя устройство взорвалось недалеко от Москвы во внедорожнике, которым управляла дочь российского философа Александра Дугина Дарья.

Отмечается, что к этой и другим операциям СБУ в тесном сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США готовилась почти 10 лет, с момента присоединения Крыма к России. Американские чиновники на условиях анонимности заявили, что ЦРУ сохраняет значительное присутствие в Киеве, но «склонность Украины к смертоносным операциям» осложнила сотрудничество двух стран.

«Если разведывательные операции Украины станут еще более смелыми – например, нацеленными на русских в третьих странах – можно себе представить, как это может вызвать разногласия с партнерами и привести к серьезному противоречию с более широкими стратегическими целями Украины», — поделился один из высокопоставленных сотрудников ЦРУ.

До этого телеканал RT сообщал, что журналисту Антону Красовскому неизвестные повесили на ручку двери квартиры пакет с двумя коробками и фото Дарьи Дугиной.

Ранее бывший полицейский признал вину в помощи организаторам теракта против Дугиной.