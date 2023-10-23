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ФСБ вычислила россиянина, захотевшего вступить в ВСУ

ФСБ предостерегла от госизмены жителя Абакана, собравшегося вступить в ВСУ

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ЦОС ФСБ РФ

ФСБ вычислила жителя Абакана, который собирался вступить в ряды Вооруженных сил России или частной военной компании (ЧВК), а затем перейти на сторону Вооруженных сил Украины. Россиянину объявили предостережение о недопустимости государственной измены, сообщает РИА Новости.

В спецслужбе рассказали, что абаканец в начале 2023 года неоднократно контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«В Хакасии УФСБ жителю Абакана объявлено предостережение о недопустимости совершения государственной измены», — заявили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Там добавили, что, если мужчина не оставит своих намерений, ему грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

В сентябре ФСБ поймала в Калининграде украинца, который приехал в регион для сбора информации по заданию Агентства внутренней безопасности Польши. Мужчину предупредили о недопустимости шпионажа на территории России.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене. Отмечалось, что девушка снимала для государственной пограничной службы Украины фото и видео эшелонов российской военной техники, которая следовала по железной дороге. Также обвиняемая отправляла представителю Украины видео с мобилизованными, следовавшими в автоколонне.

Ранее два офицера ФСБ оказались на скамье подсудимых из-за взяток.

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