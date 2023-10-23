Юристы оценили идею создания горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников

Горячая линия для защиты пенсионеров от телефонного мошенничества может стать новым инструментом злоумышленников, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Мошенники могут начать звонить от лица операторов линии, предупредил он в беседе с RT.

«Сегодня мошенники постоянно совершенствуют формы обмана, и государственная «Горячая линия» также станет инструментом в их руках — они будут звонить потенциальным жертвам якобы от операторов этой линии и сообщать о факте мошенничества и предлагать перевести все средства на «безопасный» счет и взять зеркальный кредит», — считает специалист.

Сегодня у большей части банков есть инструменты для передачи сообщений о мошенничестве, напомнил Соловьев. Также регулярно жителей по этому вопросу консультируют сотрудники МВД.

При этом юрист согласился, что на фоне растущего количества случаев мошенничества требуются дополнительные меры. Среди них он назвал принудительное правовое информирование, блокировка подозрительных вызовов.

Также важным способом защиты может стать ужесточение на снятие и перевод крупных сумм, а также взятие кредитов и продажу жилья, считает Соловьев. По его мнению, нужны многошаговая процедуры, при которой человек будет подтверждать свое желание выполнить это действие.

Напомним, с идеей создания горячей линии для защиты пенсионеров от мошенников выступил депутат Госдумы Виталий Милонов — соответствующее предложение он направил министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. По мнению депутата, участие в создании горячей линии должны принимать официальные финансовые организации.

Ранее сообщалось, что мошенники по новой схеме с использованием Telegram обокрали 25-летнюю чемпионку мира по синхронному катанию Анну Шкурдай на 700 тысяч рублей.