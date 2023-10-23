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В аэропортах Москвы задержано или отменено более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили 21 рейс

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Shutterstock

В московских аэропортах наблюдаются изменения в графике вылета 21 рейса. Соответствующие данные появились на сервисе «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково с опозданием приземлились четыре самолета. Среди них воздушное судно, следовавшее из Стамбула. Еще три полета отменили.

В Шереметьево задержали два рейса. В Домодедово от расписания отклонились 12 лайнеров.

Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее массовая задержка рейсов в московских аэропортах наблюдалась в конце сентября. Проблемы наблюдались в графике у 31 лайнера. Из них 27 вылетели позже назначенного времени, четыре отменили.

Ранее белорусский посол в Израиле Евгений Воробьев заявил, что из-за санкций США нельзя эвакуировать граждан РБ из Израиля.

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