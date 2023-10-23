Стал известен опасный симптом после употребления алкоголя

Употребление алкоголя может стать причиной приступа мерцательной аритмии. Об этом сообщил сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин в своем Telegram-канале.

Врач подчеркнул, что «хаотическое биение сердца» является опасным симптомом. Кардиолог обратил внимание, что приступ мерцательной аритмии может произойти на следующий день после застолья, недаром это состояние называют синдромом праздничного сердца.

Человеку кажется, что сердце просто «выпрыгивает из груди». Чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать резкую слабость, одышку или боли в грудной клетке.

В октябре врач назвал алкоголь, который можно пить при похудении. По словам диетолога, нутрициолога Дарьи Гудковой, люди, находящиеся на диете, могут себе позволить отдельные виды спиртного в ограниченных количествах. Так, в бокале полусладкого вина содержится 80 --100 килокалорий, в полусухом — 78. Поэтому худеющим людям необходимо отдавать предпочтение сухим винам.

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