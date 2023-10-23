Более 1400 африканских мигрантов высадились на Канарских островах

Более 1400 африканских мигрантов прибыли на испанские Канарские острова в эти выходные, при этом одно судно доставило рекордное количество человек — 321 пассажира. Об этом пишет Arabnews.

В общей сложности 1457 мигрантов достигли испанских островов у западноафриканского побережья с вечера пятницы по утро воскресенья.

Представитель службы экстренной помощи добавил, что все прибывшие родом из стран Африки к югу от Сахары.

Так, в субботу 321 человек достиг острова Эль Йерро на борту одного судна. Такая загруженность превзошла предыдущий рекорд для одной лодки 3 октября, где было 280 человек. Испанская телекомпания TVE транслировала кадры разноцветного судна, наполненного улыбающимися и машущими руками пассажирами возле порта.

Последние данные министерства внутренних дел Испании показывают, что с 1 января по 15 октября на Канарские острова прибыло 23 537 мигрантов.

Только за первые две недели этого месяца прибыл 8 561 человек — это рекорд в начала предыдущего миграционного кризиса в 2006 году.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во время визита на архипелаг заявил, что резкий рост численности вызван политической «дестабилизацией в Сахеле».

Отмечается, что среди мигрантов а последние годы предпочтение отдавалось канарскому маршруту, поскольку в Средиземноморье был ужесточен контроль.

Однако многие суда, негодные для плавания, так и не добрались до берега. Тысячи мигрантов рискуют своей жизнью в долгом и опасном морском путешествии.

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