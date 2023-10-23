Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Более 1400 африканских мигрантов высадились на Канарских островах

Более 1400 африканских мигрантов прибыли на Канарские острова Испании

close
100%
Jeremias Gonzalez/AP

Более 1400 африканских мигрантов прибыли на испанские Канарские острова в эти выходные, при этом одно судно доставило рекордное количество человек — 321 пассажира. Об этом пишет Arabnews.

В общей сложности 1457 мигрантов достигли испанских островов у западноафриканского побережья с вечера пятницы по утро воскресенья.

Представитель службы экстренной помощи добавил, что все прибывшие родом из стран Африки к югу от Сахары.

Так, в субботу 321 человек достиг острова Эль Йерро на борту одного судна. Такая загруженность превзошла предыдущий рекорд для одной лодки 3 октября, где было 280 человек. Испанская телекомпания TVE транслировала кадры разноцветного судна, наполненного улыбающимися и машущими руками пассажирами возле порта.

Последние данные министерства внутренних дел Испании показывают, что с 1 января по 15 октября на Канарские острова прибыло 23 537 мигрантов.
Только за первые две недели этого месяца прибыл 8 561 человек — это рекорд в начала предыдущего миграционного кризиса в 2006 году.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во время визита на архипелаг заявил, что резкий рост численности вызван политической «дестабилизацией в Сахеле».

Отмечается, что среди мигрантов а последние годы предпочтение отдавалось канарскому маршруту, поскольку в Средиземноморье был ужесточен контроль.

Однако многие суда, негодные для плавания, так и не добрались до берега. Тысячи мигрантов рискуют своей жизнью в долгом и опасном морском путешествии.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий