В Газе заявили, что большинство младенцев не переживут отключения электричества

Большинство младенцев, которым требуется подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, не переживут отключения электричества в секторе Газа. Об этом заявил заведующий отделением новорожденных в местной больнице «Аль-Шифа» врач Фуад аль-Бюльбуль, сообщил американский телеканал CNN.

В воскресенье, 22 октября, министерство здравоохранения Газы опубликовало видеоролик с участием медика. На записи он рассказал о критической ситуации в своем госпитале, назвав «катастрофической» любую возможную остановку подачи электроэнергии.

«Большинство младенцев, зависящих от аппаратов искусственной вентиляции легких, не переживут подобного, так как мы можем спасти только одного или двух детей. Мы не может спасти всех младенцев», — подчеркнул Фуад аль-Бюльбуль.

Заведующий отделением отметил, что ясли больницы «Аль-Шифа» насчитывают 45 инкубаторов для новорожденных. В основном здесь заботятся о недоношенных детях, которые появились на свет в результате беременности с высоким риском.

Более того, в госпитале отсутствуют медикаменты первой необходимости. Как сказал специалист, речь идет о препаратах, необходимых для спасения детей в первые часы жизни.

Кроме того, Фуад аль-Бюльбуль обратил внимание на огромное количество пациентов в больнице. Медики работали без отдыха на протяжении 18 суток, из-за чего многие из них столкнулись с истощением.

В то же время в больнице остается большое число младенцев, которые находятся в критическом состоянии. При этом, по оценкам ООН, запасы топлива в секторе Газа могут закончиться уже через три дня.

Ранее министерство здравоохранения Газы призвало владельцев автозаправочных станций и местных жителей поделиться дизельным топливом с больницами для спасения раненых.