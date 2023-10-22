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Стало известно, как контролировать хронические заболевания осенью

Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

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Врач-кардиолог Ирина Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью. Ее слова приводит RT.

Пермикина отметила, что чаще всего осенью у россиян обостряются сердечно-сосудистые, респираторные заболевания, а также ментальные расстройства.

По ее словам, хронические заболевания нельзя вылечить раз и навсегда, но их можно контролировать и достичь стойкой ремиссии. Она отметила, что пациентам с гипертонией необходимо регулярно измерять артериальное давление вне зависимости от самочувствия, чтобы вовремя зафиксировать его скачки и принимать меры. Также она отметила, что для пациентам с болезнями сердца необходимо проводить профилактику гриппа и простуды, прежде всего вакцинацию против вируса гриппа.

«Если вы заметили, что ваше эмоциональное состояние ухудшилось, обратитесь к психологу, чтобы составить план действий», — также отметила она.

До этого доктор Кеннет Элленбоген, профессор кардиологии в Медицинской школе Университета Содружества Вирджинии рассказал, что в некоторых случаях шумы в сердце могут быть признаком сбоя в работе его клапанов.

Ранее был найден новый способ оценить риск деменции и инфаркта у пожилых.

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