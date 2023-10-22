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В Великобритании ответили на вопрос о принятии беженцев из Израиля и Газы

В МВД Британии заявили, что принимать беженцев из Израиля и Газы пока рано

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Oded Balilty/AP

Замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил в интервью телеведущей Виктории Дербишир, что Великобритании пока рано принимать беженцев с Ближнего Востока. Интервью опубликовано в аккаунте «Би-би-си» в соцсети X (бывший Twitter).

«Я думаю, что это немного преждевременно», — ответил Дженрик на вопрос телеведущей о том, должна ли Великобритания принимать мигрантов из Израиля и сектора Газа.

До этого президент Египта Абдул Ас-Сиси заявил, что его страна выступает против перемещения беженцев из сектора Газа на Синай, поскольку это не поможет решению палестинского вопроса.

По его словам, переселение населения Газы на территорию Египта означает ликвидацию палестинского дела.

Газета The Telegraph писала, что мужчина, попросивший политического убежища в Великобритании, совершил теракт на территории королевства ради мести за сектор Газа.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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