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Воздушная тревога звучит в центральных и южных районах Израиля

Воздушная тревога звучит в городе Бейт-Шемеш и на юге Израиля

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Global Look Press

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Бейт-Шемеш, центральных и южных районах Израиля, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Бейт-Шемеш находится в Иерусалимском округе, по дороге из Тель-Авива в Иерусалим.

В этот же день воздушная тревога объявлялась в кибуце Керем-Шалом, расположенном на юге Израиля, и Ашкелоне. Сообщалось также о звучащих сиренах в центральном районе Израиля и районах, граничащих с сектором Газа.

7 октября силы палестинского движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Боевики вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, захватив десятки единиц военной техники и заложников.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС под названием «Железные мечи». Ежедневно израильские военные наносят удары по объектов ХАМАС в секторе Газа. Так, 20 октября Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по более чем 100 объектам ХАМАС. Совет национальной безопасности Израиля также прекратил поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в Газу.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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